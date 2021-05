Weil der 58-jährige Saarländer in erster Instanz vom Amtsgericht Zweibrücken wegen Betruges zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt wurde, ging er in Berufung. Am Dienstag sollte vor der vierten Strafkammer beim Landgericht darüber verhandelt werden.

Sein Verteidiger Lars Nozar legte zu Beginn des Prozesses dem Gericht ein ärztliches Attest vor, worin bescheinigt wurde, dass der 58-Jährige wegen einer Erkrankung weder verhandlungs- noch reisefähig ist. Der Vorsitzende Michael Schubert erkundigte sich bei dem Arzt, der den ärztlichen Befund bestätigte. Der Patient sei einen Tag zuvor bei dem Arzt vorstellig gewesen und habe über hohes Fieber und Durchfall geklagt. Das Gericht vertagte daraufhin die Hauptverhandlung auf einen späteren Termin.

Der 58-Jährige hatte sich beim Amtsgericht die 27 Monate Haft eingehandelt, als er ein halbes Jahr zuvor eine hochbetagte Dame aus Zweibrücken für eine vereinbarte Arbeit um fast 10 000 Euro betrogen haben soll. Er baute für die Betrogene auf deren Wunsch in ihrem Garten eine Pergola und kassierte die Summe, wobei er sich selbst über einen Überweisungsträger der geprellten Seniorin gegen deren Willen bediente und selbst den Betrag festlegte, der weit über der Vereinbarung lag. Also Betrug. Nun hat der 58-jährigen die Wahl: Entweder Berufung oder Rücknahme und Anerkennung des erstinstanzlichen Urteils. Darüber will der Verteidiger seinen derzeit verhinderten Schützling informieren. Sollte es bei den 27 Monaten Haft bleiben, ist der Gang in den Knast zwingend.