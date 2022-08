Als echte Freunde und Helfer haben sich Zweibrücker Polizisten am Mittwochnachmittag erwiesen. Einem Anrufer war eine offenbar hilflose Rollstuhlfahrerin am Bahnhof aufgefallen. Vor Ort traf eine Streife eine 99-jährige Zweibrückerin im Rollstuhl an. Diese sagte, sie sei wohlauf und wohne in einer nahe gelegenen Pflegeeinrichtung. Allerdings könne sie nicht mehr selbstständig dorthin zurückkehren. Nach kurzer Rücksprache mit dem Pflegeheim schoben die netten Polizisten die Dame zu Fuß nach Hause.