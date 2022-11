Das war ein zäher Heimsieg für die Basketballer der VT Zweibrücken in der Landesliga Rheinhessen-Pfalz: Mit 63:44 (14:10, 36:24, 51:37) gewann die VTZ gegen das Schlusslicht BBV Landau, konnte über die gesamt Spielzeit aber nicht überzeugen. Mit zwölf Punkten festigt die VTZ den zweiten Tabellenplatz hinter dem punktgleichen Spitzenreiter BBC Rockenhausen (ein Spiel weniger).

„Das war heute ein Spiel, das man unter der Rubrik Arbeitssieg abhaken kann“ , fand Zweibrückens Trainerin Gabriela Chnapkova hinterher wenig Positives am Spiel ihres Teams. „Wir mussten zwar mit Milomir Mihailovic und Johannes Meenken krankheitsbedingt zwei Stammspieler ersetzten. Das soll aber keine Entschuldigung für unsere schlechte Leistung sein“, berichtete sie weiter. „Wir haben in der Defensive nicht gut gestanden, uns zudem von Landaus langsamen Spielaufbau aus dem Konzept bringen lassen.“

Am Ende stand für die Basketballer der VTZ zwar ein nie gefährdeter Heimsieg mit 19 Punkten Vorsprung, doch Chnapkova vermisste das spielerische Element und die Kreativität ihres Teams. Am Sonntag (18 Uhr) steht für die VTZ das nächste Heimspiel gegen die TSG Kaiserslautern 2 als Tabellenachter (fünf Punkte) an.

So spielten sie