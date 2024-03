Am Dreckweg-Tag in Mörsbach haben sich am Samstag etwa 20 Bewohner des Zweibrücker Ortsteils beteiligt. Die Mörsbacher Bürgerinitiative hatte zur Jagd nach Müll und Dreck eingeladen. Organisiert von Heike Scherer und ihren Mitstreitern und unterstützt durch den UBZ wurden entlang der Höhen-, Kirrberger-, Linden- und Talstraße bis zum Wäldchen hinter dem Kriegerdenkmal derart große Mengen Unrat eingesammelt, dass die Müllsäcke nicht ausreichten. Auch Sperriges wie Autositze, Reifen und Wannen wurde gefunden und auf dem Dorfplatz abgeladen, wo die Abfälle vom UBZ abgeholt wurden. Nach getaner Arbeit lockte ein Imbiss am Dorfgemeinschaftshaus.