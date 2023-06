Gilt eine menschliche Statur als „barock“, ist damit ein eher üppiger Körperbau gemeint. Was viele nicht wissen: Auch im Reitsport sind schwere Pferde am Start, die in der Disziplin Barockreiten ihr Können zeigen. Beim 44. Reitturnier des Pfälzer Pony-, Reit- und Fahrvereines Thaleischweiler-Fröschen gab es für sie erstmals einen Wettbewerb im Rahmenprogramm.

Sechs Reiterpaare – angesichts der Exotik dieser Nischensportart eine durchaus bemerkenswerte Anzahl – bekamen viel Applaus für ihre Leistungen bei der Dressur-Kür für Barockpferde. Dem Thema angepasst waren aber nicht nur die Tiere, auch die Amazonen hatten dekorative Kleidung übergeworfen. Mit Rüschen verzierte Jacken, kunstvoll geschwungene Hüte und wehende Überwürfe lieferten ein stimmiges Bild und eine originelle Abwechslung vom gewohnten Reiterdress. Linda Bauer vom gastgebenden Verein belegte am Ende Platz drei, war jedoch in ihrem roten Kleid auf Caspian“ eindeutig der Hingucker im Teilnehmerfeld.

Weitere Ergebnisse

Springprüfung Klasse M*: 1. Maike Behrend, TRV Heiligenwald, D’ior N, 0 Fehler/65,06 sec, 2. Kerstin Müller-Schwender, RSC Walshausen, Celeste, 0/68,56, 3. Jennifer Bender, RSC Etzenbacher Mühle, Tomar, 1/74,72, 4. Karsten Schäfer, RSV Käshofen, Conny, 4/63,03

Dressurprüfung Klasse M*: 1. Susanne Moser, RFV Lautertal, Quinte Cantus, 7,5 Punkte; ... 4. Müller-Schwender, RSC Walshausen, Florentiana, 7,0

Dressurprüfung Klasse L*: 1. Jule Horstmann, RC Neustadt, Fantastico, 7,20; ... 5. Karin Ostheimer-Sutter, RV Einöd, De Siro, 6,60

Dressurreiterprüfung Klasse L*: 1. Julia-Sophie Bienko, RV Rissenthal, Fürstengold, 7,50; ... 4. Caroline Heintz, RFV Zweibrücken, Nebio, 6,90

Dressurprüfung Klasse L* - Trense: 1. Julia-Sophie Bienko, RV Rissenthal, Fürstengold, 7,0; ... 3. Bianca Krause, RFV Zweibrücken, Kirshee, 6,70, 4. Ostheimer-Sutter, De Siro, 6,50

Springprüfung Klasse L: 1. Philine Boeckmann, RV Neunkirchen, Captain Camillo, 0/49,80 sec; ... 3. Caroline Schuchow, RSV Käshofen, Coco, 0/53,84

Springprüfung mit steigenden Anforderungen, Klasse L: 1. Boeckmann, RV Neunkirchen, Captain Camillo, 0/54,74; ... 4. Müller-Schwender, RSC Walshausen, Cool Men 0/61,22.