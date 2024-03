Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Unter dem Titel „Bach pur“ stellte Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald zwei frühe Kantaten und eine der Lutherischen Messen des Thomaskantors aufs Podium; mit dem Dresdner Barockorchester und einem exquisiten Solistenquartett sorgte vor allem die Evangelischen Jugendkantorei der Pfalz beim Konzert in der Protestantischen Stadtkirche Homburg für Beifallsstürme. Am Tag darauf war das Programm auch in der Dreifaltigkeitskirche in Speyer zu erleben.

Zu einem Zeitpunkt, da ringsumher im jubiläumsfreudigen Musikbetrieb die Wiedergabe der just vor 300 Jahren uraufgeführte Johannespassion von Johann Sebastian Bach geradezu inflationäre