Im Graben gelandet ist eine Autofahrerin am Montag in Höhe des Biogas-Kraftwerks bei Zweibrücken. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Demnach war die Frau gegen 10.40 Uhr mit ihrem weißem Peugeot Rifter auf der L465 aus Mörsbach kommend in Richtung Zweibrücken untrerwegs, als ihr ein Autos auf ihrer Spur in einer Linkskurve entgegenkam. Die Geschädigte konnte eine Kollision verhindern, kam jedoch mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Die Faru erlitt einen Schock und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Ein Sachschaden an ihrem Auto ist laut Polizei nicht entstanden.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Zweibrücken nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 06332 9760 beziehungsweise E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen.