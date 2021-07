Eiserne Hochzeit, also ihren 65. Hochzeitstag, feiern heute Ute und Heinz Wild in der Schwarzwaldstraße in Oberauerbach. Sie haben sogar Post vom Bundespräsidenten bekommen.

Während Heinz Wild in Oberauerbach geboren wurde, stammt seine Frau aus Zweibrücken. Kennengelernt haben sich beide 1955 auf der Kerwe in Mörsbach. „Wir waren bei den Frühen“, sagt Ute Wild und lacht. Geheiratet hat das Paar kirchlich in der protestantischen Kirche Oberauerbach und standesamtlich im damaligen Bürgermeisteramt Oberauerbach.

Heinz Wild hat bei Pörringer und Schindler Modellschlosser gelernt und die letzten Jahre vor seinem Ruhestand sein Geld bei der Maschinenfabrik Pallmann verdient. Ute Wild war in der Endkontrolle der Schuhfabrikation bei Dorndorf beschäftigt. Das Paar hat einen Sohn, eine Tochter, ein Enkelkind und einen Urenkel.

Beide teilen ihr Hobby, den gemeinsamen Garten mit kleinem Teich und Gewächshaus. Spanien und der Schwarzwald standen früher als Urlaubsziele auf dem Programm, zudem ist Ute Wild Mitglied der Landfrauen, Heinz Wild hingegen beim Obstbauverein. Früher spielte er außerdem Tenorhorn beim Musikverein Oberauerbach.

Zu den Gratulanten zählt auch Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident. Zwar kommt der nicht persönlich vorbei, aber er hat den Oberauerbachern einen Brief geschrieben, in dem er zu dem besonderen Jubiläum gratuliert.