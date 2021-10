Die Dorndorf-Kreuzung wird knapp zwei Wochen länger Baustelle sein als vorgesehen. Am 12. oder 13. November könnte die Kreuzung wieder komplett befahrbar sein. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) auf Anfrage mit.

Der LBM lässt dort eine moderne Ampelanlage installieren. Induktionsschleifen in der Fahrbahn erkennen, welcher Abschnitt gerade am stärksten befahren wird und beeinflussen dann die Ampelschaltung so, dass der Verkehrsfluss optimal gesteuert werden kann.

Die Arbeiten auf der Dorndorf-Seite – dem ersten Bauabschnitt – konnten nicht wie vorgesehen in der vergangenen Woche beendet werden, sodass nun noch diese Woche dafür eingeplant ist, erläutert der Leiter des LBM in Kaiserslautern, Richard Lutz. Es sei nicht möglich gewesen, die vorhandenen Kabelkanäle zu nutzen, deshalb seien Kabel in offener Bauweise verlegt worden. Im Gehwegbereich seien in der Folge nun größere Flächen zu pflastern.

Ab Montag Zufahrt zur Fasanerie gesperrt

Wenn diese Woche die Asphaltarbeiten an der Nordseite der Dorndorfkreuzung abgeschlossen sind, so Lutz, könnten die Arbeiten kommenden Montag auf der anderen Seite in Richtung Tschifflick/Fasanerie fortgesetzt werden. Die Baustellenabsicherung werde am Freitag und Samstag umgebaut. Die Zufahrt zur Fasanerie sei dann bis voraussichtlich 12. November über diesen Abschnitt nicht mehr möglich. Der LBM-Chef geht davon aus, dass der Umbau in diesem Abschnitt etwa drei Wochen dauert und im Anschluss innerhalb einer Woche die Signaltechnik installiert werden kann.

Der Einmündungsbereich der Landesstraße 471 in die Pirmasenser Straße ist nach Angaben von Lutz am kommenden Wochenende stadteinwärts und in entgegengesetzter Richtung wieder befahrbar. Auf der L471 von Contwig nach Zweibrücken wird der Verkehr währenddessen in beiden Fahrtrichtungen weiterhin je einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet. Eine Baustellenampel regelt den Verkehr am Knotenpunkt.

Verkehrssituation um Contwig verschärft sich

Die Umleitungsstrecken in Richtung Fasanerie (U9) und aus Tschifflick kommend (U7) sind ausgeschildert. Nach aktuellem Stand wird die neue Ampelanlage vermutlich am Samstag, 13. November, in Betrieb genommen und den Verkehr regeln.

Lutz kündigt zudem an, dass die Fahrbahnerneuerung zwischen Contwig und dem Zweibrücker Stadtteil Oberauerbach am kommenden Montag starten soll. Das werde die Verkehrssituation um Contwig leider weiter verschärfen. Wichtig sei jedoch, dass nach den Herbstferien die Schulbusse die Integrierte Gesamtschule (IGS) in Contwig problemlos anfahren können.