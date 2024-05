Um die Chancen und Risiken von KI geht es im Seminar zum Thema „Künstliche Intelligenz (KI) im Mittelstand“, das die Wirtschaftsförderung der Stadt am Dienstag, 7. Mai, von 9.30 bis 12.30 Uhr in ihren Räumen im Neumayerring 45 anbietet. Laut einer Pressemeldung der Stadt bietet Referent Jonas Brotzeit vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz auch einen Praxisteil mit Anwendungsbeispielen an. Der kostenlose Workshop richtet sich an Vertreter von Handel, Gewerbe und Gastronomie. Anmeldungen im Internet unter www.frankenthal.de/wifoe-workshops sind noch bis Donnerstag, 2. Mai, 10 Uhr, möglich.