Pferdesport: Packende Entscheidungen bot das Freiland-Turnier der Springreiter-Clubs im Zweibrücker Landgestüt. In den schweren Springen hatten die Lokalmatadore das Nachsehen. Am Ende entschieden Sekundenbruchteile über Sieg oder Platzierung. Am Sonntag war Anne Oberle die Leidtragende, sie wurde von Andreas Woll noch abgefangen.

„Als ich rausgeritten bin, habe ich noch gesagt: Es geht schneller“, erzählte die Mittelbacherin Anne Oberle. Mit ihrem 17-jährigen Crunchip hatte sie im Stechen des zwei Sterne