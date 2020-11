Bei einem Unfall an der Kreuzung Hofenfels-/Saarlandstraße wurde am Montag ein Mitfahrer leicht verletzt. Die Polizei gibt den Schaden an beiden Fahrzeugen mit rund 10 000 Euro an. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 18-Jähriger gegen 17 Uhr mit seinem Subaru – aus Richtung Niederauerbach kommend – in die Saarlandstraße abbiegen. Laut Polizei erkannte der ortsunkundige 18-Jährige, der sich nach links eingeordnet hatte, offenbar nicht, dass das Grünlicht nur für die Geradeausspur gilt und fuhr einfach weiter. Er prallte auf einen entgegenkommenden Mercedes, dessen Fahrer bei dem Unfall unverletzt blieb. Im Subaru wurde einer der drei Mitinsassen leicht verletzt.