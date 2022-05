Für Mittwoch, 11. Mai, kündigt die deutsche Autobahn GmbH eine 1700 Meter lange Tagesbaustelle auf der A8 zwischen Walshausen und Contwig an. In Fahrtrichtung Saarland sollen dort im Zeitraum zwischen 8 und 17 Uhr Straßenschäden auf der rechten Fahrspur behoben werden. Der Verkehr wird auf der Überholspur an der Baustelle vorbeigeleitet. Laut Autobahn GmbH sind Verkehrsbehinderungen am Mittwoch nicht auszuschließen.