Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Fußball-A-Klasse kommt es am Sonntag ab 15 Uhr auf dem Rasenplatz in Althornbach zur Begegnung zwischen den beiden SVN-Besiegern.

Der gastgebende TVA hat die Zweibrücker in der Vorwoche mit 3:1 geschlagen, die Martinshöher hatten zum Rückrundenauftakt mit dem 3:0 einen Auswärtscoup an der Hofenfelsstraße gelandet.