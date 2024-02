Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Leben noch in vollen Zügen genießen. Im vorgerückten Alter wichtiger denn je. Wie? Das zeigt Alice Hoffmann in ihrer One-Woman-Show „Torschlusspanik“. Am Freitagabend gastierte sie in der voll besetzten Wache Kultur in Zweibrücken.

„Azzuro“ und kreischende Motorradgeräusche erklingen aus dem Off. Und schon taucht Alice Hoffmann auf. Nein, es ist eigentlich ’s Hilde, wie „es“ die Zuschauer