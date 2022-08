[Aktualisiert, 14 Uhr] Aufgrund einer Corona-Infektion muss Ministerpräsidentin Malu Dreyer alle Termine in der kommenden Woche absagen. Das teilt die Staatskanzlei mit. Darunter fallen auch die Besuche der rheinland-pfälzischen Regierungschefin in Wallhalben, Bottenbach und Zweibrücken. Geplant war, dass sich Dreyer während ihrer Sommertour „Im Land daheim“ mit ehrenamtlichen Helfern trifft. In Zweibrücken wollte sie sich vor Ort etwa über die Projekte des Vereins ZW-vernetzt sowie des Deutschen Roten Kreuzes informieren. Ob der Besuch nachgeholt werden soll, ist noch nicht bekannt.

Am kommenden Mittwoch, 17. August, besucht Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) die Südwestpfalz. Neben Stationen in Wallhalben und Bottenbach macht die rheinland-pfälzische Regierungschefin Halt in Zweibrücken. Anlass für den Besuch ist Dreyers Sommertour unter dem Titel „Im Land daheim“, bei der die 61-Jährige quer durchs Bundesland reist. Im Mittelpunkt steht das Thema ehrenamtliches Engagement, was sich in Dreyers Stationen in Zweibrücken widerspiegelt. Um 15 Uhr trifft sich die Politikerin am Helmholtz-Gymnasium mit Vertretern des Vereins ZW-vernetzt, um sich über deren Projekte – etwa die Bürger-Energiegenossenschaft – zu informieren. Nach einem Pressegespräch im Rathaus wird die Landesmutter um 17 Uhr vom Kreisverband Südwestpfalz des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) an der Breitwiesen-Grundschule erwartet. Dort veranstaltet das DRK ein Fest zu Ehren aller Ehrenamtlichen. Unter anderem werden die Helfer Malu Dreyer vom Projekt „Ixem deheem“ berichten, das beispielsweise Senioren im Umgang mit dem Sprachassistenten „Alexa“ geschult, damit diese – insbesondere in der Coronazeit – nicht vereinsamen.

Zum Abschluss – gegen 18.30 Uhr – kommt Malu Dreyer in die Zweibrücker Festhalle. Dort bekommen interessierte Bürger die Gelegenheit, sich mit der Ministerpräsidentin über Fragen zum Ehrenamt auszutauschen.