300 Liter Dieselkraftstoff sind am Dienstagnachmittag auf dem A6-Rastplatz Kahlenberg bei St. Ingbert ausgelaufen. Zuvor ist es zu einem Unfall zwischen zwei größeren Fahrzeugen gekommen, so die Feuerwehr in ihrer Pressemitteilung. Durch die Kollision ist der Tank eines der Laster aufgerissen, der Treibstoff verteilte sich daraufhin auf dem gesamten Raststätten-Parkplatz und lief in den angrenzenden Regenkanal. 25 Einsatzkräfte aus den Bezirken St. Ingbert-Mitte, Hassel und Oberwürzbach waren im Einsatz, als Sofortmaßnahmen wurden die Regeneinläufe mit Abdeckungen und Bindemitteln gesichert. Parallel sorgten Feuerwehrleute dafür, dass sich der Treibstoff nicht entzündet. Als die Feuerwehr später den Kanal kontrollierte, stellte sie fest, dass der Dieseltreibstoff bis ins Regen-Rückhaltebecken in der Hasseler Straße gelaufen ist. Damit sich der Kraftstoff nicht noch weiter verteilte und entsprechende Schäden verursacht, wurde der Kanal in etwa sechs Metern tiefe verschlossen. Dazu, so die Feuerwehr, kletterte ein Feuerwehrmann samt Atemschutzgerät in den Schacht hinein. Nachdem sichergestellt war, dass sich der Dieselkraftstoff nicht weiter ausbreiten kann, übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz. Eine Fachfirma reinigte und spülte den Kanal bis zum Rückhaltebecken.