Einen Anhänger voller Müll haben rund 30 Helfer am Freitag beim Umwelttag in Mittelbach-Hengstbach rund um die Gemarkung eingesammelt. Unterstützt von zwei Traktoren und ausgestattet mit Warnwesten, Handschuhen und Müllgreifern liefen die Helfer kilometerweit die Wege rund um die Gemeinde ab – von den Fahrradwegen in Richtung Altheim und Zweibrücken bis zur Wattweiler Straße und diversen Feldwegen.

Dabei fanden sie Plastikstühle , Reifen, Kleider, Bierdosen und -fässchen, eine Fußbodenheizung und Rollladenlamellen sowie die üblichen Verdächtigen: kleine Alkoholfläschchen und gefüllte Hundekotbeutel. Aber auch mehrere Türen eines Spiegelschrankes schleppten die Helfer – darunter auch 15 Kinder – zu einem der beiden Traktoren. Lob gab es für etliche Autofahrer, die ihre Geschwindigkeit angepasst hatten, nachdem sie die Helfer am Straßenrand gesehen hatten, jedoch gab es viele Autofahrer, die mit unverminderter Geschwindigkeit die Helfer unnötig in Gefahr brachten.

Nach zwei Stunden Müllsammlung ging es gemeinsam ins Dorfgemeinschaftshaus Hengstbach. Dort hatten Helfer des Fördervereins Dorfgemeinschaftshaus wie jeden Freitagabend gekocht und den Helfern eine Stärkung angeboten.