Verhältnismäßig rasch vorbei war der Wettkampf-Auftakt 2023 im Speyerer Judomaxx. Weil nicht alle 43 Vereine und Abteilungen des Judo-Verbandes Pfalz und der fünf Klubs des Saarländischen Judo-Bundes Nachwuchssportler für die Einzel-Meisterschaften der Unter-18- und Unter-21-Jährigen der zwei Verbände aufboten, war die Veranstaltung am Sonntag schneller herum als erwartet.

Zweibrücker Kämpfer waren aber dabei – und schnitten prima ab. Sechs Teilnehmer schickte der 1. JC Zweibrücken in der Vorderpfalz auf die Matte, wie JCZ-Trainer Stephan Hahn berichtete. Und alle hätten sich auch qualifiziert für die südwestdeutschen Meisterschaften am kommenden Wochenende im saarländischen Heusweiler.

Alle angetretenen Zweibrücker Kämpfer landeten zudem auf dem Siegerpodest. Mit Till Braunbach in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm, Joya Blöcher (bis 52 kg) bei der U21 sowie Fiona Finger (bis 70 kg) und Davin Mäuser (bis 50 kg) in der U18-Klasse stellten die Zweibrücker gleich vier Pfalzmeister. Der 18-jährige Braunbach trainiert am Stützpunkt in Stuttgart, die aus Saarbrücken stammende Blöcher am Bundesstützpunkt in Köln. Dazu belegten bei der U18 Julian Hergert (bis 46 kg) und Jan-Philipp Kehrer (bis 60 kg) noch zwei dritte Plätze für die Zweibrücker.

Jetzt südwestdeutsche Titelkämpfe in Heusweiler

Für alle JC-Kämpfer gilt es nun, am kommenden Wochenende in Heusweiler bei den Südwest-Titelkämpfen unter den ersten vier zu landen. Denn die ersten vier Plätze jeder Gewichtsklasse dort berechtigen zur Teilnahme an den deutschen Meisterschaften. Die steigen am 25./26. Februar für die U18-Altersklasse in Leipzig, die U21-Jährigen gehen am 4./5. März in Frankfurt/Oder auf die Matte. In Heusweiler müssen die Jüngeren am Samstag, die Älteren am Sonntag ran.