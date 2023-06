Die Stadt Worms bietet in Kooperation mit der Volkshochschule am Freitag, 30 Juni, einen Workshop für Angehörige von an Demenz Erkrankten zum Thema Fingerfood an.

Fingerfood, deutsch etwa Häppchen, biete sich besonders bei Senioren an, die an Demenz erkrankt sind, heißt es in einer Mitteilung. Häufig hätten diese einen großen Bewegungsdrang und finden nicht die Ruhe, am Tisch Mahlzeiten einzunehmen. Hinzu kämen beispielsweise motorische Einschränkungen, die das Essen mit Besteck erschweren. Im Workshop sollen Angehörige solche Hintergründe erfahren und üben, wie kleine Häppchen für demenziell erkrankte Menschen zubereitet und angeboten werden können.

Der Workshop wird von Nicole Bogner, Ernährungsberaterin, und Caroline Reinschmidt geleitet und findet am Freitag, 30. Juni, von 16 bis 19 Uhr in der Wormser Neusatzschule, Willy-Brandt-Ring 5, in Raum 30 statt. Für die Lebensmittel fällt eine Kostenbeteiligung in Höhe von fünf Euro an.

Info

Anmeldung ist möglich im Seniorenbüro, Telefon 06241 8535701, sowie bei der Volkshochschule Worms, Telefon 06241 8534256, E-Mail vhs@worms.de und online.