Nach rund zwölf Monaten Bauzeit öffnet das Hautzentrum Worms ab Dienstag, 7. Juni, seine Praxistüren in den neuen Räumlichkeiten in der Herrnsheimer Hauptstraße 137a. Zentral gelegen bietet das Zentrum des Medizinischen Versorgungszentrums des Klinikums Ludwigshafen auf knapp 500 Quadratmetern die gesamte Palette der modernen Dermatologie an.

„Wir freuen uns sehr darauf, den Patientinnen und Patienten in Worms modernste Verfahren aus Diagnostik und Therapie ab sofort wohnortnah anbieten zu können“, sagt Dr. Nina Berkes, ärztliche Leiterin des Hautarztzentrum des MVZs. Gegründet wurde das Versorgungszentrum des Klinikums Ludwigshafen im Sommer 2020. Damals hatte das MVZ die Hautarztpraxis Dr. Schmidt-Riese in Worms übernommen, deren Inhaber sich aus dem Praxisalltag zurückziehen wollte und jetzt weiterhin Teil des neuen Teams ist.

Bis dato fand der Praxisalltag noch am alten Standort in der Leuschner-Straße statt – mit der Fertigstellung des Neubaus startet nun der Patientenbetrieb in den neuen Räumlichkeiten. Das Praxisteam bietet Behandlungen von der konventionellen Dermatologie über Dermachirurgie bis hin zur kosmetischen Dermatologie an. Ärztliche Leiterin des Hautzentrums wird mit Dr. Berkes eine ehemalige Ärztin aus der Hautklinik am Klinikum Ludwigshafen. Von der engen Zusammenarbeit mit der Hautklinik sollen Mitarbeitende wie Patienten profitieren, erklärt Prof. Dr. Edgar Dippel, Chefarzt der Hautklinik am Klinikum Ludwigshafen.