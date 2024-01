Einen Autodieb hat ein Zeuge in der Nacht von Montag zum Dienstag in der Speyerer Straße Lange Gewann beobachtet und die Polizei verständigt. Gegen 2 Uhr hatte laut Polizei der 30-Jährige einen Mann gesehen, der an den Türen von dort geparkten Autos rüttelte und unverschlossene Autos öffnete. Die Beamten konnten den verdächtigen Mann daraufhin in der Nähe kontrollieren und fanden bei diesem einige Gegenstände, welche aus Fahrzeugen gestohlen sein könnten. Die Gegenstände wurden von der Polizei sichergestellt.

Jetzt sucht die Polizei die Eigentümer der Gegenstände. Wer sein Auto im Bereich Lange Gewann unverschlossen abgestellt hatte und den Verlust von Dingen aus dem Auto bemerkt hat, soll sich bei der Polizei Speyer melden. Auch weitere Zeugen werden gesucht. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06232 1370 entgegen oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.