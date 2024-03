Neue Zahnarztpraxis in Speyer: Sara Cornelissen hat die ehemalige Praxis von Martin Retterath in der Wormser Straße 44 übernommen und nach eigener Mitteilung „umfangreich modernisiert“. Cornelissen hat demnach langjährige Berufserfahrung und ist seit fünf Jahren in der Pfalz medizinisch tätig. „Als Mutter von drei Kindern ist auch der Fokus im Berufsleben familienorientiert“, so Cornelissen über ihre im März offiziell eröffnete Praxis. Ziel: treue Patienten „vom ersten Biss bis zum letzten Zahn“.