In Speyer startet kommende Woche ein neues Angebot für Bürgerjournalisten: Das Bildungszentrum Media-Tor in der Maximilianstraße 8 bietet an drei Terminen eine Grundausbildung zum Bürgerjournalisten an. Zielgruppe sind nach Angaben des Veranstalters vor allem Menschen ab 50 Jahren. Der erste Termin ist am Freitag, 9. Februar, von 14 bis 19 Uhr, weitere Termine folgen am Samstag, 10. Februar, von 10 bis 18 Uhr, sowie Samstag, 24. Februar, von 10 bis 18 Uhr, im Media-Tor.

Themen sind laut Ankündigung beim ersten Termin Journalismus und Filmgestaltung, dann folgen Videodreh und Schnitt. Abschließend erstellen die Kursteilnehmer jeweils eine Kurzreportage. Ziel der Kursreihe sei es, dass die angehenden Bürgerjournalisten eigenständig Videobeiträge für den Offenen Kanal erstellen. Laut Media-Tor sollten die Teilnehmer Interesse am lokalen Journalismus, an der Produktion von Videobeiträgen und ein eigenes Smartphone mit Ladekabel mitbringen. Anmeldung und Info bei Projektleiterin Michelle Olle, Telefon 0177 6900307 oder E-Mail olle@bz.bm.de.