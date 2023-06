Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Speyer gilt seit August eine neue Wettbürosteuer. In immer mehr Städten in Rheinland-Pfalz und auch in der Pfalz wird diese Art von Steuer beschlossen. Doch welchen Sinn ergibt so eine Steuer, wenn es nur zwei Wettbüros gibt?

Die zu erwartenden Einnahmen aus der im August in Kraft getretenen Wettbürosteuer bewegen sich aus Sicht der Verwaltung wahrscheinlich in einem vergleichsweise niedrigen Bereich. Bei vorsichtiger