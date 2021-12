Auf Papieren in Herzform haben Bewohnerinnen und Bewohner von Speyerer Seniorenheimen auch in diesem Jahr wieder ihre Weihnachtswünsche festgehalten. Wer sie erfüllen will, kann im Modehaus Schmitt einen Wunsch von der „Wünsche(weiter)leiter“ pflücken.

Die Wünsche der Seniorinnen und Senioren sind eher bescheiden: Sie wünschen sich etwa ein Buch über die Natur, ein paar Gläser Apfel-, Quitten oder Traubengelee – gerne selbst gekocht–, einen Tierkalender, eine CD von einem Männerchor oder Terrassengebäck. Wer einen oder mehrere dieser Wünsche erfüllen will, kann ihn von der „Wünsche(weiter)leiter“ in der Maximilianstraße 15 pflücken und einkaufen. Die Stadt hat die Aktion am Mittwoch vorgestellt.

Weihnachtlich verpackt und versehen mit dem Namen des Wünschenden sowie der auf dem Wunschzettel aufgedruckten Nummer, muss das Paket bis Dienstag, 21. Dezember, bei der Stadt Speyer, Maximilianstraße 100, Zimmer 104, abgegeben werden. Die Pakete werden am 23. Dezember in die Heime gebracht. Fragen zur Aktion beantwortet Heidi Jester von der Stadt unter Telefon 06232 142748.