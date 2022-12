Alle Jahre wieder will fortan der Bund der Selbständigen (BDS) Römerberg-Speyer helfen. Vorsitzender Mathias Münzenberger kündigt an, dass jeweils eine Aktion eines Mitglieds zugunsten von Menschen in Not unterstütz werde. Den Auftakt machte der Mitgliedsbetrieb Gebico Sicherheitstechnik aus Speyer, bei dem Angelo Ietro darauf aufmerksam geworden war, wie knapp die Speyerer Familie seines Fußballfreundes Mohamad Mohamad bei Kasse ist. Der Vollzeit in einer Bäckerei tätige Syrer habe ihm von der Sehnsucht seiner siebenköpfigen Familie erzählt, einmal Urlaub zu machen, so Münzenberger.

Der BDS kann für die Familie zwar keine große Reise zahlen, aber immerhin eine Dauerkarte für den Holiday Park Haßloch. Das sei ein schönes Geschenk für das Weihnachtsfest, betont Münzenberger. Für die Übergabe vor seinem Tee-Contor in der Roßmarktstraße hatte er die Nikolausmütze aufgezogen und die Bescherung übernommen. „Gerade in der heutigen Zeit mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten fällt es schwer, ein kleines Extra für die Kinder aufzubringen“, berichtete er von den Gesprächen mit Mohamad und seiner Tochter. Umso glücklicher sind alle, dass die angestrebte BDS-Tradition einen guten Anfang genommen hat. Ietro habe zudem weitere Hilfe für die Familie im Bedarfsfall zugesagt.