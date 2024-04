Zwei Fahrradfahrer, ein Mann und eine Frau, seien mit unsicherer Fahrweise in der Waldseer Straße unterwegs – das meldete ein Anrufer am Freitag gegen 21.30 Uhr der Polizeiinspektion Schifferstadt. Die Frau sei sogar gestürzt. Als die Beamten die beiden kontrollierten, wies der 40-jährige Schifferstadter einen Atemalkoholwert von 2,35 Promille auf. Bei der 35-jährigen Frau, die sich durch den Sturz leicht am Bein verletzte, wurden laut Polizei 2,16 Promille gemessen. Wegen der Verletzung wurde die Frau vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.