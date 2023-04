Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 9. April erklingt in der Dreifaltigkeitskirche Bachs Johannes-Passion. Am 10. April folgt in der Gedächtniskirche die Matthäus-Passion. Wer mehr über beide Stücke erfahren will, kann zum Studientag ins Priesterseminar kommen.

Am Samstag, 2. April, 10 bis 17 Uhr, ist im Bischöflichen Priesterseminar Speyer, Am Germansberg 60, ein Studientag mit dem Musikwissenschaftler und Theologen Meinrad Walter. „Johann Sebastian