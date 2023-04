Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einer 0:3 (18:25, 21:25, 16:25)-Niederlage startete Volleyball-Drittligist TSV Speyer in eine harte Woche: Noch drei Spiele stehen in den kommenden Tagen an.

Es liest sich wie der Spielplan eines Turniers, ist aber der des TSV Speyer in der kommenden Woche: Am Donnerstag (20 Uhr) steht das Nachholmatch beim SV Fellbach an. Am Samstag (18 Uhr) folgt die Heimpartie gegen