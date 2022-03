Die Siegesserie von Damen-Oberligist TSV Speyer ist mit 0:3 beim VfL Oberbieber gerissen. Mit neun Spielerinnen reiste Speyer nicht in Vollbesetzung an. Der erste Satz startete denkbar ungünstig für den TSV. Schnell lief die Mannschaft einem Drei-Punkte-Rückstand hinterher

Zu fehlerhaft.

Viele leichte Fehler bestimmten das Speyerer Spiel, gepaart mit Abstimmungsproblemen in der Annahme und fehlendem Druck im Angriff. Auch nach dem 15:25 setzte sich das fort. Den Gästen gelang es nur selten, in Block und Abwehr Zugriff auf die gegnerischen Angriffe zu erlangen. Oberbieber nutzte das zum 25:21.

Mit sauberem Spiel, Selbstvertrauen und Spaß wollte der TSV in den dritten Durchgang gehen. Bis zur Mitte glückte das auch, ehe sich der VfL erneut deutlich absetzte (25:15), weil Speyer in allen Spielelementen schluderte. Am Samstag geht’s gegen TV Düppenweiler.