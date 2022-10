Am Samstag treten die Oberliga-Damen des TSV Speyer wieder zu Hause an. Diesmal geht es gegen den Tabellensechsten VfL Oberbieber. In der vergangenen Saison schlug nur Oberbieber die Speyererinnen im Hin- und Rückspiel. Dies will der TSV nun ändern.

Durch diverse Ausfälle treten die Domstädterinnen jedoch erneut mit dezimiertem Aufgebot an, was die Aufgabe gegen stets konstant spielende Gegnerinnen erschwert. Trotz allem zeigte der TSV beim 3:0-Sieg am vergangenen Wochenende, dass ein kleiner Kader nicht unbedingt eine Schwäche bedeutet und es daran am Wochenende anzuknüpfen gilt.