Die Oberliga-Volleyballerinnen des TSV Speyer haben 1:3 (25:27, 16:25, 25:23, 22:25) gegen den VfL Oberbieber verloren. Eine routinierte Spielerin kehrte für die Partie zurück ans Netz. Der Klassenerhalt bleibt wichtigstes Ziel.

Heike Hollstein hatte nach der vergangenen Saison nach über 30 Jahren beim TSV Speyer ihre aktive Volleyball-Zeit beendet. Aufgrund des Engpasses im Mittelblock kehrte sie für dieses Spiel aus dem Volleyball-Ruhestand zurück. Auch Fiona Hesse und Johanna Frieß liefen erstmals auf. So kam es zu neuen Konstellationen auf dem Feld, die so auch nicht zuvor trainiert werden konnten. Die Abstimmung funktionierte dennoch gut.

Trotzdem starteten die Speyrerinnen verhalten. Oberbieber punktete mit starken Aufschlägen und Angriffen, auch weil der TSV bei eigenem Aufschlag und im Angriff zu wenig Druck entwickelte. Den hart umkämpften Auftakt entschieden die Gäste mit 27:25 knapp für sich. Im zweiten Satz startete Speyer mit einer Aufschlagserie Victoria Buras zum 5:0, Oberbieber antwortete mit einer Neun-Punkte-Serie und zog bis zum 25:16 davon. Im dritten Durchgang besann sich der TSV Speyer über weite Phasen auf seine eigenen Stärken. Katharina Theel punktete mit starken Aufsteiger-Angriffen über die Mitte. Auch die Gäste ließen kämpferisch und spielerisch nicht nach, sodass sich die TSV-Spielerinnen einen knappen 25:23 Satzgewinn erkämpften. Der vierte Satz verlief ähnlich, jedoch mit positivem Ausgang für die Gäste zum 25:22.

Nach dem erfolgreichen Start in die Oberligasaison mit zwei Siegen kassierte der TSV Speyer nun zwei Niederlagen in Folge. Das gilt es für das Team von Trainer Holger Grimm jetzt abzuhaken. Es werden weitere Punkte für den Verbleib in der Oberliga notwendig sein.