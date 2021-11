„Zugesagt“ war sie ihm von der Ministerpräsidentin schon länger: Am Freitag hat Gottfried Jung aus Speyer die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz erhalten. Zuvor war die Übergabe Pandemie-bedingt verschoben worden.

„Zugesagt“ war sie ihm von der Ministerpräsidentin schon länger: Am Freitag hat Gottfried Jung aus Speyer die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz erhalten. Zuvor war die Übergabe Pandemie-bedingt verschoben worden.Hannes Kopf, Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd, würdigte bei der Ehrung in Neustadt das vorbildliche Wirken von Gottfried Jung im kommunalpolitischen Bereich sowie für den Dombauverein Speyer und die rheinland-pfälzische Fujian-Gesellschaft. Jung war unter anderem von 1973 bis 2017 Mitglied im Kreisvorstand der CDU Speyer und 28 Jahre Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion. Sein Name sei eng mit einer ambitionierten Klimaschutz- und Energiepolitik für Speyer und mit einer frühen schwarz-grünen Koalition verbunden, so Kopf.

Abteilungsleiter im Umweltministerium

Seit 2016 ist Jung Vorsitzender des Dombauvereins Speyer mit mehr als 2600 Mitgliedern, außerdem engagiert er sich im Vorstand der Speyerer St.-Dominikus-Stiftung sowie als stellvertretender Landesvorsitzender der Fujian-Gesellschaft.

Beruflich war der 70-jährige Jurist viele Jahre als Abteilungsleiter beim rheinland-pfälzischen Umweltministerium tätig. Er unterrichtet als Honorarprofessor an der Hochschule Trier. Für die Ehrung hatte ihn nach eigener Mitteilung der Landtagsabgeordnete Michael Wagner (CDU, Speyer) vorgeschlagen, der zur Feier gekommen war. rhp/pse