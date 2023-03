Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Corona-Krise ist die Stadthalle Speyer gesperrt. Keine Kultur, keine Zerstreuung, keine Einnahmen. Probleme gab’s aber auch schon vorher: Nicht alle Veranstalter sind mit den Bedingungen in der Halle zufrieden, hinterfragen Brandschutz, Technik-Angebot und Kosten. Laut Stadt ist die Buchungslage okay, Nachbesserungen soll es im technischen Bereich geben.

Als Rudolf Müller, Vorstandssprecher der Vereinigten VR-Bank Kur- und Rheinpfalz, kürzlich deren Jahresbilanz vorstellte, konnte er sich einen Seitenhieb nicht verkneifen. „In die Stadthalle müsste