Tetrahydrocannabinol (THC) heißt der Cannabis-Wirkstoff. Er spielt seit der Freigabe des Rauschmittels in Mitteilungen der Polizei Speyer immer wieder eine Rolle. Allein am Dienstag hat sie demnach bei drei Männern festgestellt, dass diese ihre Fahrzeuge unerlaubt nach Konsum der Substanz führten. Sie warnt deshalb: „Das Fahren unter dem Einfluss von THC ist und bleibt verboten. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere.“

Ordnungswidrigkeitenverfahren und Meldungen an die Führerscheinstelle kommen demnach auf einen 38-jährigen E-Scooter-Fahrer zu, der kurz vor 14 Uhr in Mathäus-Hotz-Straße auffiel und kontrolliert wurde. Die anderen beiden Fälle beträfen Autofahrer, einer davon gegen 15 Uhr in der Iggelheimer Straße, der andere um 20.45 Uhr in der Wormser Landstraße kontrolliert. Sie hätten jeweils auch Blutproben abgeben müssen.