Auf dem Campus der Speyerer Universität müssen Bäume gefällt werden. Die sehr trockenen Sommermonate der vergangenen Jahre haben ihnen laut einer Pressemitteilung den Garaus gemacht.

Wie der zuständige Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) aus Landau mitteilt, sind zwei Birken auf dem Campus der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer von den Fällungen betroffen. Einer der Laubbäume steht demnach am Zugang an der Freiherr-vom-Stein-Straße, die täglich stark befahren ist. Hier müsse die Verkehrssicherheit gewährleistet werden. Beide Bäume hätten infolge der vorangegangenen sehr trockenen Sommer kein Laub mehr angesetzt.

Die Fällungen sind laut Pressemitteilung mit der Uni Speyer abgestimmt und von der Unteren Naturschutzbehörde bei der Stadt genehmigt. Birken gehören zu den sommergrünen Bäumen und können bis zu 30 Meter hoch werden. Oft wachsen sie mit mehreren Stämmen und können in Ausnahmefällen mehr als 150 Jahre alt werden. Ersatzbäume sollen laut Mitteilung im Herbst gepflanzt werden.