Zwischen Montag, 4. Juli, 19.30 Uhr und Dienstag, 5. Juli, 7 Uhr sind Unbekannte in die Siedlungsschule im Birkenweg eingebrochen. Nach Angaben der Polizei haben der oder die unbekannten Täter die Eingangstür aufgehebelt und sind daraufhin in die Lehrerbereiche und in die Büros der Schulleitung eingedrungen. Dort sei Bargeld gestohlen worden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.