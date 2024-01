Oberligist TuS Mechtersheim startet am Mittwoch (19 Uhr) in die Testspiel-Saison. Die Elf des neuen Trainers Muhammet Akagündüz gastiert bei Regionalligist SGV Freiberg. Der TuS kann mit voller Kapelle antreten. „Freiberg ist in der Vorbereitung sicher schon weiter als wir. Das wird ein sehr, sehr harter Test, bei dem der Fokus des Trainers sicher auf unserer Defensivarbeit liegen wird“, sagt TuS-Teammanager Dieter Demmerle.

Abwehrrecke Ünal Altintas sei „schmerzfrei und im Flow“ nach seiner schweren Verletzung, Neuzugang Max Lichti habe bisher einen guten Eindruck hinterlassen. Während man einem der beiden Testspieler schon abgesagt habe, fehle für den anderen nach das Gastspielrecht seines derzeitigen Vereins, um ihn am Mittwoch schon einzusetzen.

Neuer Gegner

Im Winterfahrplan des TuS gab es schon Änderungen: Dem Test am kommenden Samstag (13 Uhr) bei Oberligist CfR Pforzheim folgt am Tag darauf um 11 Uhr ein weiterer bei Landesligist SGM Massenbachhausen, dem Wohnort des Sportlichen Leiters Orhan Lokurlu. „Da wollen wir dann sicher auch von unserer Offensive etwas sehen“, sagt Demmerle.

Am 10. Februar steht neben dem Hallenturnier in Worms nun noch ein Testspiel bei Verbandsligist Viktoria Herxheim neu im Programm. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.