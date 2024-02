Die Stadtwerke spülen in den kommenden Wochen Trinkwasserleitungen im Stadtgebiet. In den kommenden vier Wochen werde nach Auskunft von Sprecherin Angela Sachweh in Teilen von Speyer-West und -Süd an Hauptwasserleitungen gearbeitet. „An der Innenwand der Rohre setzen sich Eisen- und Manganverbindungen ab und bilden sogenannte Inkrustierungen“, erklärt Sachweh. „Durch das Spülen ändern wir die Fließrichtung und erhöhen die Fließgeschwindigkeit des Wassers. So werden die Teilchen gelöst und ausgeschwemmt.“ Zunächst werde in der Landauer Straße, Schützenstraße und Dudenhofer Straße gespült, anschließend im Gebiet Paul-Egell-Straße, St.-Markus-Straße, Maximilianstraße und Gilgenstraße. Während der Arbeiten kann es nach Auskunft der Stadtwerke zu leichten Druckschwankungen kommen. Außerdem könne sich das Wasser kurzzeitig eintrüben.