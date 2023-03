Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die neue Klasseneinteilung ist für die Fahrtstuhlmannschaften ein Segen. Der TTC Speyer hielt sich zwar konstant in der Bezirksliga. Doch zuletzt in der Saison 2019/2020 wäre dies aus sportlicher Sicht wohl kaum gelungen. In der nun etwas abgeschwächten Bezirksliga war der TTC gegen die TSG Neustadt ganz nah dran an einem Zähler.

Mit dem positiven Gefühl eines Sieges ging es für den TTC Speyer am 6. März in die erzwungene Corona-Pause, die schließlich den Abbruch der Saison nach sich zog. Mit einem 9:4