Die Castingshow „The Voice Kids“ sucht die talentiertesten TV-Nachwuchssänger Deutschlands. In der elften Auflage versucht eine junge Speyerin die Juroren zu überzeugen. Mit wie viel Selbstbewusstsein die Zehntklässlerin Anna Heinke an die Sache gegangen ist, wird bei der TV-Ausstrahlung am Freitag zu bewundern sein.

„Bist du nicht gut genug, oder was“, fragte sie sich immer wieder: Zweimal hatte die 15-jährige Anna Heinke es bereits bis in die letzte Auswahlrunde geschafft, die dann aber für sie Endstation war. In diesem Jahr hat sie ihr langersehntes Ziel endlich erreicht: Sie darf bei den „Blind Auditions“ der Fernsehsendung „The Voice Kids“ vom Fernsehsender Sat 1 auftreten. Im dritten Anlauf wollte Anna „es vor allem sich selbst beweisen“.

Bei der Castingshow „The Voice Kids“ können Kinder und Jugendliche zwischen acht und 15 Jahren ihr Gesangstalent unter Beweis stellen. Ob die Teilnehmer solistisch, im Duett oder als kleine Band auftreten, ist ihnen dabei selbst überlassen. Mit einem etwa 90-sekündigen Video bewerben sich die Talente und werden nach zwei weiteren „Scoutings“ mit etwas Glück zur sogenannten Blind Audition eingeladen. Die Juroren, die über das Weiterkommen entscheiden, sind den Sängern zunächst mit dem Rücken zugekehrt. Drücken sie einen „Buzzer“, dreht sich ihr Stuhl und die Kinder sind eine Runde weiter. In diesem Jahr sitzen die ehemalige European-Song-Contest Siegerin Lena Meyer-Landrut und die Sänger Wincent Weiss, Alvaro Soler sowie Michi Beck und Smudo aus der Band „Die Fantastischen Vier“ in der Jury.

Musik als größtes Hobby

Die Sendung verfolgt Anna schon länger, schließlich ist die Musik ihr größtes Hobby. Die Zehntklässlerin vom Gymnasium am Kaiserdom singt seit vielen Jahren im Chor der Musikschule, erhält Gesangsunterricht und verbringt ihre Freizeit bei den Musicalprojekten des Kinder- und Jugendtheaters in Speyer. Am liebsten hört die Teenagerin 80er-Jahre-Hits und „Punk-Pop“. Mit einer gefühlvollen Version der Ballade „Head above Water“ der Kanadierin Avril Lavigne bewarb sie sich dann für die elfte Staffel der Fernsehserie. Dabei begleitete sie sich – als wäre es selbstverständlich – mit flinken Fingern auf dem Piano.

Bis Anna letztlich erfuhr, dass ihr Traum des TV-Auftritts Realität wird, mussten ihre Eltern sie „lange auf die Folter spannen“, wie sie sagt. In den Herbstferien kam die Überraschung: Als sie im Café Poco ihrer Mutter in der Dudenhofer Straße beim Bedienen helfen sollte, erwartete sie ein besonderer Gast: Unerkannt hatte sich der Moderator der Sendung, Thore Schölermann, an einen Tisch gesetzt und mimte einen selbstgefälligen Gast. Beim Abkassieren übergab er dann der 15-Jährigen statt seiner EC-Karte die Einladung nach Berlin. Anna fiel „ein riesiger Stein vom Herzen“. Ihren Eltern ging es ganz genauso.

Mitschülerinnen vertröstet

Für die Teilnahme am zweiwöchigen Fernsehdreh musste die Schülerin schweren Herzens auf die Skifreizeit mit ihrer Klasse verzichten. Ihre enttäuschten Freunde vertröstete sie mit der Ausrede, sie sei „krank“. Sie durfte nämlich erst vor Kurzem verraten, was sie eigentlich vorhatte. „Vor Ort im Studio in Berlin fühlt man sich schon wie ein kleiner Star“, berichtet Anna. Die Teilnehmer wurden unter anderem mit individuellem Gesangscoaching und Catering rund um die Uhr betreut. Besonderen Spaß haben Anna die Proben mit der Showband gemacht: „Die Band war superprofessionell und hat viel mit mir geprobt.“

Als dann endlich der Moment gekommen war, ging für Anna alles ganz schnell. Der Countdown zählte von zehn runter, und schon stand sie auf großer Bühne. „Mit dem ersten Ton war die Aufregung verflogen“, erzählt Anna, wobei sie beim Liedvortrag „sicherheitshalber“ die Augen schloss. Vor Ort hatte die Sängerin ihren persönlichen Fanclub mitgebracht: Ihre Familie war ebenso wie die beste Freundin und ihre Mädchenband mitgereist. Über ihr Ergebnis darf Anna noch nichts verraten, aber „die einmalige Erfahrung“, da ist sie sich sicher, wird sie noch lange begleiten.

Mit erfahrener Kameradin ausgetauscht

Dass Anna nicht die erste Speyererin ist, die bei „The Voice Kids“ ihr Talent unter Beweis stellen durfte, weiß sie. Sie kennt die Vorjahresteilnehmerin aus Römerberg, Marlene Plocica, aus der Schule. „Wir haben beide schon oft gemeinsam Musik gemacht und uns über die Sendung ausgetauscht“, erzählt Anna. Für die Zukunft hat die selbstbewusste 15-Jährige schon konkrete Ziele. Ihr Wunsch, Profi-Sängerin zu werden, wächst. „Am liebsten würde ich an der Popakademie in Mannheim studieren“, verrät sie.

Termin

Anna Heinkes Auftritt bei „The Voice Kids“ wird am Freitag, 31. März, ab 20.15 Uhr auf dem Sender Sat 1 zu sehen sein.