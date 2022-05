Der mit einer Niederlage gestartete Verbandsligist WR Speyer begrüßt am Sonntag (10 Uhr) BASF Ludwigshafen III zum ersten Heimspiel. Speyer nimmt in einer äußerst starken Gruppe die Außenseiterrolle ein. Da fällt das Fehlen von Mannschaftsführer Daniel Steigleiter gar nicht so schwer ins Gewicht.

Einser-Leistungsklassen

Ludwigshafen wartet mit vielen Cracks mit Einser-Leistungsklassen auf. Da stehen Spieler der Herren-30-Bundesliga und deutsche Spitzenjugendliche auf der Meldeliste. Die 30er schlagen am Wochenende aber selbst auf.

Speyer II tut sich im anderen Verbandsliga-Pool als Aufsteiger erwartungsgemäß schwer. Nach zwei Niederlagen geht es parallel gegen TC Ingelheim, das mit zwei Erfolgen die Runde aufnahm.