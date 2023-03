Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Oberliga-Aufsteiger TC Weiss-Rot Speyer hat zum Auftakt am Sonntag bei den Damen des TC Oppau II mit 3:6 verloren.

Oppau trat mit mehrfacher Verstärkung aus dem Regionalligakader an, berichtete Trainer Roger Langknecht im Gespräch mit der RHEINPFALZ, der diesmal aber nicht selbst vor Ort weilte. So liefen an den Positionen