Einen großen Erfolg hat Niclas Betz von der SG Speyer-Schwegenheim bei den deutschen Amateurmeisterschaften in Stuttgart gefeiert. Das zehnjährige Nachwuchstalent gewann das Qualifikationsturnier der G-Gruppe (Spieler mit maximal 1200 Deutsche Wertungszahl) und startet nun bei der DM-Endrunde.

Dabei gab es in seiner Gruppe keine Altersbeschränkung, und es nahmen erfahrene Akteure teil. Drei seiner fünf Begegnungen gewann Niclas mit souveränem, gut durchdachten Spiel. Zwei Verluststellungen bog er noch um. In der einen Partie gewann er auf verlorenem Posten dank eines groben Fehlers seines Gegners, in der zweiten erzwang er immerhin noch ein Remis.

In der letzten Runde profitierte Niclas vom Unentschieden seiner bislang verlustpunktfreien Hauptkonkurrenten. Am Ende entschied bei drei punktgleichen Akteuren, bei denen jeweils 4,5 Zähler zu Buche standen, die Feinwertung. Diese fiel hauchdünn zugunsten des Speyerers aus. In diesem Wettbewerb erzielte er einen Zuwachs von knapp 200 Punkten und liegt aktuell bei 1319, eine beachtlich hohe Zahl für einen solch jungen Spieler.