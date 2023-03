Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Studentische Hilfskräfte unterstützen Forschung und Lehre an Unis. In Corona-Zeiten sind sie in Speyer Mangelware. Grund: Die meisten sind aus der „hauseigenen“ Studierendenschaft. Sie sitzen in allen Ecken der Republik, in die sie Online-Studium verschlägt. Hochschullehrer Michael Hölscher und die Hilfskraft Larissa Kreckel kämpfen an verschieden Fronten mit der Situation.

Die bezahlte studentische Unterstützung sei aber unentbehrlich, sagt Michael Hölscher, Professor für Hochschul- und Wissenschaftsmanagement an der Universität Speyer.