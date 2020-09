Die Leitung des Fachbereichs fünf in der Stadtverwaltung – Stadtentwicklung, Bauwesen – scheint sehr attraktiv: 17 Bewerbungen sind auf die ausgeschriebene Leitungsstelle des Fachbereichs eingegangen, die bis Ende September Bernd Reif innehat. Das hat die Stadtverwaltung auf Anfrage mitgeteilt. Am Montag war Bewerbungsschluss. Von den 13 Interessenten sind vier Frauen und 13 Männer, informierte Stadtsprecherin Lisa Eschenbach. Verwaltungsinterne Bewerbungen seien keine dabei. Sie kommen überwiegend aus der Vorderpfalz und Baden-Württemberg, aber auch aus Speyer. Aus den eingegangenen Bewerbungen werde nun eine Auswahl für das Vorstellungsgespräch getroffen. Erst dann werde der Termin für die Vorstellungsrunde festgelegt. „Wir rechnen mit einem Abschluss des Auswahlverfahrens Mitte/Ende Oktober“, so die Sprecherin. Der Stadtentwickler und bisherige Leiter des Fachbereichs, Bernd Reif (54), wird ab Oktober Technik-Vorstand der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Speyer.