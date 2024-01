Der Spielzeugladen Spiele-Cosmos zieht in die Schustergasse 4. Die Eröffnung wird am Donnerstag, 8. Februar, um 10.30 Uhr stattfinden.

Die Gründe für den Umzug sind laut Inhaber Michael Martin vielfältig. Zum einen sei die alte Lage in der Wormser Straße 16 unattraktiv geworden: „Als ich vor etwa fünf Jahren dort eingezogen bin, war die Straße mit den umgebenden Geschäften noch attraktiv.“ Durch die Pandemie habe sich jedoch die Nachbarschaft ausgedünnt, was den Betrieb in diesem Teil der Innenstadt verringert habe.

Zweitens liege die neue Adresse näher an der hochfrequentierten Maximilianstraße, betont der Inhaber: „Durch den großen Parkplatz in der Nähe kommt jeder an meinem Geschäft vorbei, der dort parkt.“ Schon vor fünf Jahren habe er den Standort am Königsplatz für seine Gründung bevorzugt; „damals wurde er mir jedoch vor der Nase weggeschnappt“.

Martin berichtet auch, dass die Geschäftszahlen am alten Standort nicht gestimmt hätten: „Der Laden ist nicht so gelaufen, wie ich es mir ursprünglich vorgestellt hatte. Deshalb musste ich etwas ändern. Ich hoffe, dass am neuen Standort mehr Kunden kommen.“ Martin folgt in der Schustergasse auf Rita Zech mit ihrer Firma Handfairlesen. Diese hatte im vergangenen Jahr aufgegeben. Wer die Räume von Spiele-Cosmos in der Wormser Straße übernimmt, sei noch offen. „Die Verhandlungen mit dem Vermieter laufen noch“, so Martin.