Fragen& Antworten: Das Speyerer Krankenhaus der Diakonissen ist die größte Geburtsklinik im Bundesland. Wie gut, dass der Träger in seiner Fachschule nebenan selbst Hebammen ausbildet. Diesen „Standortvorteil“ verliert er jetzt mit einer Ausbildungsreform. Er sieht darin jedoch nicht unbedingt einen Nachteil.

Was ändert sich?

Das Hebammenreformgesetz besagt, dass der Beruf ab 2023 nur noch in einem dualen Studium an einer Hochschule erlernt werden darf. Bis dahin gibt es jedoch