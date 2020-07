Wieder neue Corona-Fälle in Speyer: Am Donnerstag hat die Berufsbildende Schule Johann-Joachim-Becher vier positive Fälle gemeldet. Ob sie alle aus Speyer sind und dort in die Statistik eingehen, steht noch nicht fest. Zwölf Schüler und vier Lehrkräfte, die in die Kontaktkategorie eins der positiven Fälle gehören, müssen jetzt laut Stadt getestet werden. Unter anderem deshalb bleibt das am Mittwoch wiedereröffnete Abstrichzentrum der Stadt bis Freitag in Betrieb. Am Mittwoch waren je ein positiver Fall in einer Kita und in einem Gymnasium bekanntgeworden. Die Kita ist seitdem geschlossen. Die betroffene Gymnasialklasse und ihre fünf Lehrer sollten sich testen lassen.